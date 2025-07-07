Yavru Leylek, İtfaiye Ekipleri Tarafından Yuvasına Konuldu

Yavru Leylek, İtfaiye Ekipleri Tarafından Yuvasına Konuldu
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde elektrik direğinden düşen yavru leylek, itfaiye ekipleri tarafından dikkatlice yuvasına yerleştirildi.

KARS'ta düşen yavru leylek, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.

Arpaçay ilçesine bağlı Tepeköy'de elektrik direğindeki yuvasından düşen yavru leyleği görenler, Arpaçay Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki köye ulaşan itfaiye ekibi, yavru leyleği kucağına alarak itfaiye merdiveni ile direğin üzerine çıktı. Yavru leylek, itfaiyecinin özeni ile yuvasına konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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