Yavru Karaca Ormanda Yeniden Annesiyle Buluştu

Yavru Karaca Ormanda Yeniden Annesiyle Buluştu
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Bartın'da ormanda bulunan 2 aylık yavru karaca, muayenesinin ardından sağlık durumu iyi olduğu için doğal habitatına geri bırakıldı. Kurulan fotokapanla annesiyle buluşma anı görüntülendi.

BARTIN'da ormanda bulunan 2 aylık yavru karaca, muayenesi sonrası yeniden aynı bölgeye bırakıldı. Yavru karacanın annesiyle buluşması, alana kurulan fotokapanla görüntülendi.

Ormanda kaybolan 2 aylık yavru karacayı bulan vatandaşlar, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler yavru karacayı teslim aldı. Veterinerin yaptığı muayenenin ardından ekipler, sağlık durumu iyi olan yavruyu bulunduğu bölgeye götürüp bıraktı. Ekipler, yavru karacanın durumunu takip etmek için de alana fotokapan kurdu. 3 gün sonra görüntüleri inceleyen ekipler, yavru karacanın annesi tarafından bulunduğunu gördü. Görüntülerde, yavru karacanın annesi tarafından bulunduktan sonra birlikte gözden kayboldukları anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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