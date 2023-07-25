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Yavru Bozayı Teneke Kutudan Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde başı teneke kutuya sıkışan yavru bozayı, yol genişletmede çalışan işçiler tarafından kurtarıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde başı teneke kutuya sıkışan yavru bozayı, yol genişletmede çalışan işçiler tarafından kurtarıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyü yol yapım ve genişletme işinde çalışan işçiler, başı teneke kutuya sıkışan yavru bozayıyı fark etti. Ekipler, acıyla çevrede dolanan ve kutudan kurtulmaya çalışan ayı için çalışmalarına ara verdi. İşçilerin uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yavru, daha sonra doğaya salındı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Yaşam

Yüksekova Yaşam Haberler

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