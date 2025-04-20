Yavru Ayı Doğaya Bırakıldı, Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

SİİRT'in Eruh ilçesinde bulunan ve jandarmaya haber verilmesinin ardından süt ile beslendikten sonra kontrolleri yapılan yavru ayı doğaya bırakıldı.

Eruh ilçesi Budamış Köyü'nde dün akşam saatlerinde doğada yalnız başına görülen yavru bir ayı ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, yavru ayının herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. Ardından süt ile beslenen yavru ayı, jandarma ekiplerinin gözetiminde, bulunduğu bölgeye yakın ormanlık alana bırakıldı.

Ayrıca, Pervari ilçesi Ekindüzü bölgesinde önleyici kolluk devriyesi yapan Jandarma Komando Kışlası personeli tarafından kanadından yaralı halde bulunan bir Kızıl Şahin, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından koruma altına alındı. İlk müdahalesi yapılan şahin, tedavisinin devamı için Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,