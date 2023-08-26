Yatalak çift çıkan yangında hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesindeki müstakil evde çıkan yangında yaşlı çift feci şekilde can verdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, Finike Eski Mahalle 125. Sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaşlı çift Salih ve Melahat Çakır'ın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, vatandaşlar yangına hortumlarla müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin sardığı evde çökmeler de meydana geldi. İhbarla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede Salih Çakır ve Melahat Çakır'ın cansız bedenine rastlanıldı. Öte yandan iki çiftin de yatalak olduğu belirtildi.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.