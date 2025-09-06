Haberler

Yaşlı adamın müzik tavsiyeleri ağızları açık bıraktı

Yaşlı adamın müzik tavsiyeleri ağızları açık bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yaşlı adamın müzik tavsiyeleri ağızları açık bıraktı
Haber Videosu

Şanlıurfa'da yaşlı bir vatandaşın müziklerini beğenmediği kafeye yaptığı müzik tavsiyeleri ağızları açık bırakırken; o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Şanlıurfa'da yaşlı bir vatandaşın müziklerini beğenmediği kafeye yeni müzik tavsiyesinde bulundu. Yaşlı vatandaş, müziğe dair birikimiyle ağızları açık bıraktı.

Sosyal medyada gündem olan videonun adresi Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'da yaşlı bir vatandaş, bir kafenin çaldığı müzikleri beğenmedi.

TAVSİYELERİ İLE AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Kafenin müziklerini beğenmeyen vatandaş, verdiği müzik tavsiyeleriyle ağızları açık bıraktı. Yaşlı vatandaş, "Bob Marley, Madonna çal. Don't cry for me. Frank Sinatra'nın 'I did it my way' yani 'Bu yol benim yolum.' Buradakilerin kafasına soktur. Andre Rieu… Klasik müzikte doğu-batı sentezi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıyıya vuran 21 metrelik deniz canlısının sırrı çözüldü

Kıyıya vuran 21 metrelik Deniz canlısının sırrı çözüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.