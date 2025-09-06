Yaşlı adamın müzik tavsiyeleri ağızları açık bıraktı

Şanlıurfa'da yaşlı bir vatandaşın müziklerini beğenmediği kafeye yeni müzik tavsiyesinde bulundu. Yaşlı vatandaş, müziğe dair birikimiyle ağızları açık bıraktı.

Sosyal medyada gündem olan videonun adresi Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'da yaşlı bir vatandaş, bir kafenin çaldığı müzikleri beğenmedi.

TAVSİYELERİ İLE AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Kafenin müziklerini beğenmeyen vatandaş, verdiği müzik tavsiyeleriyle ağızları açık bıraktı. Yaşlı vatandaş, "Bob Marley, Madonna çal. Don't cry for me. Frank Sinatra'nın 'I did it my way' yani 'Bu yol benim yolum.' Buradakilerin kafasına soktur. Andre Rieu… Klasik müzikte doğu-batı sentezi yapıyor" ifadelerini kullandı.