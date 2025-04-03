Yasemin Akpınar: Frekansınız yükselirse seçenekleriniz artar

İnsan enerjisi, frekanslar ve olumlu düşüncenin gücü üzerine pek çok teori bulunuyor. Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, Haberler.com stüdyosunda Dilşad Özcan'a, enerjinin insan hayatındaki rolünü ve bilinçli frekans yönetiminin önemini anlattı.

"TİTREŞİMİNİZ YÜKSELDİKÇE AURANIZ GÜÇLENİR"

Yasemin Akpınar, sağlıklı insanların 7 metre 40 santimetreye kadar ulaşan bir aurası olduğunu belirtti. Titreşimi yüksek insanların daha güçlü bir enerji alanına sahip olduğunu söyleyen Akpınar, "Aurayı genişletip kendi zırhınızı güçlendirebilirsiniz" dedi.

"OLUMLU DÜŞÜNCE BEYNİ HAREKETE GEÇİRİR"

Akpınar, manifestlerin doğru şekilde ve kalben yapıldığında gerçekleştiğini ifade etti. "Yapabilirim dediğinizde beyinde yüz milyon hücre çalışmaya başlıyor" diyen Akpınar, bilinçaltının yönlendirilmesinin kişinin yaşamında önemli değişiklikler yaratabileceğini dile getirdi.

"SENARYONUN DEĞİŞMESİ İÇİN ÖNCE SİZİN DEĞİŞMENİZ LAZIM"

Bilinçli enerji yönetiminin hayatı şekillendirdiğini söyleyen Akpınar, kişisel dönüşümün önemini vurguladı. "Frekansınız yükselirse seçenekleriniz artar" diyen Akpınar, bireylerin kendi enerjilerini doğru yönlendirmeleri halinde hayatlarındaki senaryonun da değişebileceğini belirtti.