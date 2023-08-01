Mersin'de bir yayla da yer alan yaşam kayaları olarak bilinen bölgede doğal olarak oluşan ayıyı andıran görüntü dikkat çekti. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı 45 kilometre uzaklıkta bin 600 rakımda bulunan Evdilek Mahallesi (Yayla), geçmiş yıllarda yaşamın olduğu ve halen çevresinde konaklamanın sürdüğü Göz mevkiindeki yaşam kayaları dikkat çekiyor. Özellikle yazın sıcak havalarda serinlemek için insanların dinlenmeye geldiği kayalık bölge doğal güzelliği ise mest ediyor. Zaman zaman bölgeye fotoğrafçılar da giderek doğal güzelliği görüntülüyor. Son olarak bölgeye giden fotoğrafçılar kayalıklarda doğal olarak oluşan ve bir ayıyı andıran kayalıklardaki silueti fark etti. Gözleri, burnu, kol ve bacaklarıyla kayada beliren ayı silueti dron ile de görüntülendi. Bölgeye ziyaretçilerin sürekli geldiğini belirten Muhtar Durhasan Eser, 'Özdilek Mahallesi Göz mevkii burası. Burada yaşam kayaları dediğimiz yer de ayı silueti var. Doğal olarak ortaya çıkmış' dedi. Fotoğraf çekimi yaptıkları sırada ayı siluetini fark eden fotoğrafçılardan Hamdi Mutlu, çekimlerini yaptıklarını ve doğal olarak oluştuğunu düşündüklerini söyledi.

Yaşam kayalarında dikkat çeken görüntü: Ayıyı andıran kaya

MERSİN - Mersin'de bir yayla da yer alan yaşam kayaları olarak bilinen bölgede doğal olarak oluşan ayıyı andıran görüntü dikkat çekti.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı 45 kilometre uzaklıkta bin 600 rakımda bulunan Evdilek Mahallesi (Yayla), geçmiş yıllarda yaşamın olduğu ve halen çevresinde konaklamanın sürdüğü Göz mevkiindeki yaşam kayaları dikkat çekiyor. Özellikle yazın sıcak havalarda serinlemek için insanların dinlenmeye geldiği kayalık bölge doğal güzelliği ise mest ediyor. Zaman zaman bölgeye fotoğrafçılar da giderek doğal güzelliği görüntülüyor. Son olarak bölgeye giden fotoğrafçılar kayalıklarda doğal olarak oluşan ve bir ayıyı andıran kayalıklardaki silueti fark etti. Gözleri, burnu, kol ve bacaklarıyla kayada beliren ayı silueti dron ile de görüntülendi.

Bölgeye ziyaretçilerin sürekli geldiğini belirten Muhtar Durhasan Eser, "Özdilek Mahallesi Göz mevkii burası. Burada yaşam kayaları dediğimiz yer de ayı silueti var. Doğal olarak ortaya çıkmış" dedi.

Fotoğraf çekimi yaptıkları sırada ayı siluetini fark eden fotoğrafçılardan Hamdi Mutlu, çekimlerini yaptıklarını ve doğal olarak oluştuğunu düşündüklerini söyledi.