Yasa dışı olarak çiftlikte tutulan 408 kuş türüne el konuldu

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda ayrı ayrı bölümlerde tutulan kuşların bazı türleri doğal yaşamlarına bırakılacak

ANTALYA Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir çiftlikte yasa dışı şekilde bakılan ve arasında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türlerin olduğu 408 kuşa el konuldu. 2 milyon değeri bulnan içinde deve kuşu, siyah kuğu,turako ve egzotik türlerin olduğu kuşların bazıları doğal yaşamlarına bırakılacak.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, Muratpaşa ilçesi Kırcami bölgesinde bulunan bir çiftlikte, uygun olmayan ortamlarda yaban hayvanlarının bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Çiftliğe gelen ekipler, bulundurulması, alınıp ve satılması ve üretilmesi özel izne tabi ttuulan çeşitli türlerde 408 bulundurulduğunu tespit etti. Uygun belgelerin olmaması üzerine ekipler, sülün, deve kuşu, siyah kuğu,boynuzgaga,tavus, yeşil saksağan, turako ve ördeklere el koydu.Çiftlik sahibine idari işlem yapılırken, kafeslere alınan hayvanlar, yaban hayvanları için yediemin görevi yapan Kepez ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Kuşların türlerine 5 ayrı ayrı bölümde bakıma alınan hayvanların bazılarının bakımsız ve tüylerinin zarar gördüğü görüldü.

"408 adet"

Antalya Doğal Yaşam Parkı Veteriner Hekimi Zeki Cihangir, bulundurulması sergilenmesi, üretilmesi, satılması yasak olan hayvanları, paydaşları olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiğini söyledi. Uygunsuz ortamdan alınan bu hayvanların yediemin olarak hayvanat bahçesine teslim edildiğini dile getiren Cihangir, " Burada bakımına, sergilemeye ve beslemeye başlandı. Toplamda 408 adet hayvan geldi. 138 tanesi egzotik hayvanlar, 270 tanesi de su kuşları. Su kuşları ise başta siyah kuğu, ördekler, kazlar,sülün tavuz kuşları var, Egzotik hayvanlardan da arap bülbülü turako ve benzerleri var. Ayrıca bir adet devekuşu da var" dedi.

"2 milyon değeri var"

Bu 408 hayvanın beslenme şekillerinin farklı olduğunun altını çizen Cihangir," Bütün türler ayrı barınaklarda özel olarajk tutuluyor ve besleniyor. Hayvanların kanatları uçmalarının engellemek için kesilmiş, kanatları ampute edilmiş. Bu hayvanların deperi ise yaklaşık 2 milyonun üzerinde. Bu kuşların bazıları bu coğrafyamızda yaşıyor. Zaten onların kapatılması, sergilenmesi yasak olduğu için Milli Parklar denetiminde bir kısmı dağaya salınacak. Su kuşlarında da bölgedeki gölerler ve sulak alandlaarda biyo çeşikliliği arttırmak için salınacak" ifadelerine yer verdi.