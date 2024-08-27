BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu filme konu olan, mart ayında 13'üncü kez Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne gelen Yaren leylek, göç yoluna çıktı.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 13 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan, bu yıl da mart ayında eşi Nazlı ile birlikte gelen 'Yaren', göç yoluna çıktı.

Doğa ve yaban hayat fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gelişini her yıl milyonların takip ettiği Yaren Leylek eşi Nazlı ile birlikte dün göç yolculuğuna çıktılar. Adem Amca da bugün ayrılışlarını haber verdi. Sahipsiz kalan yuvaya kumrular, sığırcıklar, kargalar dadandı bile. Bir çırpıda uçsunlar, kolayca gitsinler yine gelsinler" ifadelerini kullandı.