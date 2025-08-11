Yaren Leylek depremi önceden hissetti mi? Sıra dışı hareketleri kamerada

Yaren Leylek depremi önceden hissetti mi? Sıra dışı hareketleri kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yaren Leylek depremi önceden hissetti mi? Sıra dışı hareketleri kamerada
Haber Videosu

Bursa'nın Karaağaç köyünde, her yıl baharın gelişini müjdeleyen Yaren Leylek, bu kez doğanın başka bir dilini konuştu. Dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden saniyeler önce sergilediği sıra dışı davranışlar, köy halkının dikkatini çekti.

Uluabat Gölü'nün simgesi haline gelen Yaren, yıllardır balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konuk olmasıyla tanınıyor. Ancak bu kez, Yaren'in huzursuz tavırları ve yuvasında sürekli ses çıkarması, köy sakinlerini hayretler içinde bıraktı.

YUVASINDAN AYRILMAK İSTEDİ

Adem Yılmaz, "Normalde sabahları sakin olurdu. Ama dün gece sürekli kanat çırptı, yuvasından ayrılmak istedi. Sanki bir şeyler olacakmış gibi davranıyordu" dedi. Yaren'in depremden saniyeler önce yuvasında ayağa kalkması ani ve huzursuz halleri güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anındaki sarsıntıya rağmen Yaren'in yuvasını terk etmeyişi ise takdir topladı.

"YAREN LEYLEK DOĞAL UYARININ BİR ÖRNEĞİ"

Uzmanlar, hayvanların deprem öncesi yer altındaki titreşimleri ve gaz salınımlarını hissedebileceğini belirtiyor. Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe Karaca, "Leylek gibi kuşlar, manyetik alan değişimlerine ve yer altı hareketlerine karşı oldukça hassastır. Yaren'in davranışları, bu tür doğal uyarıların bir örneği olabilir" açıklamasında bulundu.

Yaren Leylek'in bu davranışı, sadece bilimsel değil, duygusal bir bağın da göstergesi oldu. Leylek köyü olarak nam salan Kırkağaç Mahallesi halkı, Yaren'in sessiz uyarısını dikkate alarak doğayla daha derin bir bağ kurma çağrısı yaptı. Köy muhtarı, "Yaren sadece bir kuş değil, bizim dostumuz. Onun sayesinde doğayı daha dikkatli dinlemeyi öğrendik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi! İşte yıkılan bina sayısı

Depremin vahameti gün ağarınca ortaya çıktı! İşte yıkılan bina sayısı
6.1'lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi

Bölge beşik gibi, kimse evlere giremiyor! Artçıların şiddeti korkutucu
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti

Balıkesir depreminde ünlü oyuncu amcasını kaybetti
Arda Turan 90'da üzüldü

Arda Turan 90'da üzüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.