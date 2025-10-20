Haberler

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Son model BMW'siyle pazara gelen bir adam, tüm lahanaları almak isterken fiyatın 25 bin TL olduğunu duyunca şaşırdı. Arabasını kenara çekip "Abi ben sana yardım edeyim, beraber satalım" diyen adamın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Son model BMW'siyle lahana tezgahına gelen bir adam, tüm lahanaları satın almak istedi. Ancak fiyatın 25 bin TL olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

"YARDIM EDEYİM, BERABER SATALIM"

Arabasını kenara çeken adam, esnafa dönerek "Abi ben sana yardım edeyim, beraber satalım" dedi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Esnafın gözü donmus lokantaya gidersin besyuz liralik hesabi ikibine cikarir markete gidersin 200 liralik torbayia 470 der tatile gidersin on binlik tatil yüzbin olur

