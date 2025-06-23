Yaralı Yunus Amasra'da Yeniden Denize Bırakıldı
Bartın'ın Amasra ilçesinde sahile vuran yavru yunus, hafif yarasının tespit edilmesinin ardından denize geri bırakıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
BARTIN'ın Amasra ilçesi Bozköy plajında sahile vuran ve kuyruğundan hafif yaralı olduğu belirlenen yunus, yeniden denize bırakıldı.
Dün akşam saatlerinde Amasra Bozköy plajında olan bazı kişiler, yavru bir yunusun kıyıya vurduğunu gördü. Çevredekilerden biri yunusu kucağına alıp, karaya çıkardı. Yapılan incelemede yunusun kuyruk kısmında küçük bir yara olduğu belirlendi ve yeniden denize bırakıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam