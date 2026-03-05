Haberler

Yaralı Tilki ve Yaban Ördekleri Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı

Güncelleme:
Bursa'da trafik kazasında yaralanan bir tilki ve avcılar tarafından 'canlı mühre' olarak kullanılmaktan kurtarılan 10 yaban ördeği, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

BURSA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından trafik kazası sonucu yaralanan bir tilki ve avcılar tarafından 'canlı mühre' olarak kullanılmaktan kurtarılan 10 yaban ördeği, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 16 Ocak'ta trafik kazasında yaralanarak tedavi merkezine getirilen bir tilki ile geçen yıl kasım ve aralık aylarında avcıların elinden 'canlı mühre' olarak kullanılmaktan son anda kurtarılan 10 yaban ördeğinin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı. Tamamen sağlığına kavuştuğu öğrenilen tilki ve yaban ördekleri, Karacabey Longoz Ormanları'ndaki doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü hayvanların ormana bırakılma anını, "Yaban hayatı, sizin duyarlılığınız ve bizim titiz takibimizle yaşamaya devam ediyor. Onların evi doğa, bizim görevimiz ise bu evi korumak" notuyla sanal medya hesabından paylaştı.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
