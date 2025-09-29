Yaralı Şahin Amasya'da Kurtarıldı

AMASYA'da Bekir Çifci, bahçesinde çalışırken yaralı bulduğu şahini kutuya koyup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürerek teslim etti.

Orman Bağları Mahallesi'nde Bekir Çifci, bahçede çalışırken yaralı şahin buldu. Yaralı kuşu kutuya koyarak evine götüren Çifci, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ekiplerin yönlendirmesiyle Çifci, şahini Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürerek teslim etti. Kanadından yaralandığı tespit edilen şahin, tedavi altına alındı. Muayene edilen yaralı şahinin, iyileştikten sonra yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Bekir Çifci, "Bahçede çalışırken yaralı şahini fark ettik. Hemen 112'yi aradık. Bize Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etmemiz gerektiğini söylediler. Biz de şahini alıp getirdik. Uçamıyordu, kutuya koyduk. Doğamızı korumak hepimizin görevi. Hayvanları sevelim, onların da yaşam hakkı var" dedi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA