Haberler

Yaralı Şahin Amasya'da Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da Bekir Çifci, bahçesinde yaralı bir şahin buldu ve onu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Kuş, tedavi altına alındı ve iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

AMASYA'da Bekir Çifci, bahçesinde çalışırken yaralı bulduğu şahini kutuya koyup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürerek teslim etti.

Orman Bağları Mahallesi'nde Bekir Çifci, bahçede çalışırken yaralı şahin buldu. Yaralı kuşu kutuya koyarak evine götüren Çifci, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ekiplerin yönlendirmesiyle Çifci, şahini Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürerek teslim etti. Kanadından yaralandığı tespit edilen şahin, tedavi altına alındı. Muayene edilen yaralı şahinin, iyileştikten sonra yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Bekir Çifci, "Bahçede çalışırken yaralı şahini fark ettik. Hemen 112'yi aradık. Bize Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etmemiz gerektiğini söylediler. Biz de şahini alıp getirdik. Uçamıyordu, kutuya koyduk. Doğamızı korumak hepimizin görevi. Hayvanları sevelim, onların da yaşam hakkı var" dedi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Federal ajanlar şehir merkezinde göçmen avına çıktı

Şehir merkezine inen ajanlar plastik mermilerle göçmen avına başladı
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.