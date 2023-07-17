Yaralı martının imdadına belediye ekipleri yetişti

GİRESUN - Yaralı martının imdadına Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri yetişti.

Giresun sahilde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, yaralı bir martı fark etti. Kaldırım üzerinde bulunan yaralı martının uçamadığını gören vatandaşlar durumu Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına bildirdi. Hayvan barınağından kısa sürede bölgeye gelen görevliler yaralı martıyı veterinerliğe götürülürken, martının sağ kanadında meydana gelen yaralanma nedeniyle bir süre tedavi altında kalacağı öğrenildi.

Yaralı martıyı fark ederek Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına bilgi veren Mustafa Cici, "Sahilde sabah saatlerinde yürüyüş yaparken martının hareketsiz yattığını fark ettim. Biraz dikkat edince yaralı olduğu için uçamadığını gördüm. Bunun üzerine yetkililere bilgi verdim. Duyarlı davranan Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri kısa sürede martının yardımına geldiler. Yaralı martıyı alarak Hayvan Barınağı Veteriner Hekimliğine götürdüler. Bu duyarlılığından dolayı belediye görevlilerini kutluyoruz" dedi.