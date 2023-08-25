Yaralı Leylekler Tedavi Altına Alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaralı bulunan iki leylek, mahalle sakinleri tarafından tedavi edilmek üzere yetkililere bildirildi. Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından alınan leylekler, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.