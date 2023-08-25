Yaralı Leylekler Tedavi Altına Alındı
Yaşam Haberleri
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaralı bulunan iki leylek, mahalle sakinleri tarafından tedavi edilmek üzere yetkililere bildirildi. Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından alınan leylekler, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaralı bulunan iki leylek, tedavi altına alındı.
Bünyaniosmaniye Mahallesi'nde iki leylek, mahalle sakinlerince yaralı şekilde bulundu.
Mahalle sakinlerinin bildirmesi ile olay yerine gelen Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, leylekleri bulundukları yerden alıp tedavi altına aldı.
Leyleklerin tedavilerinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Rüstem Savaş - Yaşam