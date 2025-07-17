Yaralı Leylek, Otopark Sahibi Tarafından Kurtarıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otoparka sığınan yaralı leylek, işletme sahibi tarafından beslenerek kurtarıldı. Leylek, İnegöl Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otoparka sığınan yaralı leyleği, iş yeri sahibinin ekmek parçalarıyla beslediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde ilçe merkezindeki otoparka gelen işletme sahibi, araçların park ettiği alanda yürüyen yaralı leyleği fark etti. Su verdiği leyleği, sıcaktan etkilenmemesi için ofisine alan iş yeri sahibi, küçük ekmek parçalarıyla leyleği doyurdu. Ofisin içinde gezen, mini buzdolabının üstünde ekmek yiyen leylek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaralı leylek, ihbarla, otoparka gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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