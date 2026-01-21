Haberler

Yaralı Karaca Evde Bakıldı, Görüntülendi

Bartın'da yoğun kar yağışı sırasında yaralı halde bulunan bir karaca, bir köylü tarafından evine götürüldü. Köylü, karacayı tedavi ettirip doğaya kazandırmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

BARTIN'da yaralı bulduğu karacayı evine götürüp, bakan köylünün o anları, cep telefonu ile görüntülendi.

Merkeze bağlı Arıt Çöpbey köyünde oturan kişi, yoğun kar yağışı sırasında dere kenarında yaralı halde bulduğu karacayı evine götürdü. Burada karacaya bakıp, seven köylünün o anları, cep telefonu ile görüntülendi. Daha sonra köylü, yaralı karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Karacanın tedavisi sonrasında doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
