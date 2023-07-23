Yaralı Ceylan Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakılacak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan ceylan, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak. Gümeli beldesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından bulunan ceylan, ilk müdahalesi jandarma personeli tarafından yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı ceylanın tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılması planlanıyor.