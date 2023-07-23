Yaralı Ceylan Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakılacak
Yaşam Haberleri
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan ceylan, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak. Gümeli beldesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından bulunan ceylan, ilk müdahalesi jandarma personeli tarafından yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı ceylanın tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılması planlanıyor.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan ceylan tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Gümeli beldesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı ceylan buldu.
İlk müdahalesi jandarma personelince yapılan ceylan, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yaralı ceylan, tedavisinin ardından doğaya salınacak.