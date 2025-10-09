Yaralı Caretta Caretta Tuba, Yıllar Sonra Dalyan'a Döndü

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yaralı bulunup tedavi edildikten sonra 2019'da denize bırakılan caretta caretta 'Tuba', yuva yapmak için yıllar sonra Dalyan'a döndü. Takip cihazı yenilenen Tuba, çıktığı ikinci dünya turunda 2 ayda 7 bin 500 kilometre yol katetti.

Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki DEKAMER, caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip tekrar denize bırakılıyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasına 'Tuba' adı verildi. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Tuba, geçen sürede 28 bin kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 9 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlendi. 2024 yılının Nisan ayında sinyali kesilen Tuba, tekrar Dalyan'a gelerek İztuzu Plajı'na yuva yaptı. 9 Ağustos'ta düzenlenen törenle ikinci kez cihaz takılarak mavi sulara salınan caretta caretta Tuba, 2 ayda 7 bin 500 kilometre katetti.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Yaptığımız çalışmaların dünya çapında duyulmasında ve tanınmasında Tuba büyük önem taşıyor. Tuba şu an Bodrum açıklarında. Umuyoruz ki suların biraz daha soğumasıyla önümüzdeki ay içerisinde kaplumbağamız tekrar göç yoluna devam edecektir" dedi.