Haberler

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arkadaşlarının düğününe katılan genç çift, metrelerce uzunluğa erişen 200 TL'lik banknotlar taktı. Genç çift yaptıkları hareketle düğüne damga vurdu.

  • Bir çift, arkadaşlarının düğününde metrelerce uzunlukta 200 TL'lik banknotlardan oluşan bir takı sundu.
  • Bu takı, düğündeki misafirlerin büyük ilgisini çekti ve geceye damga vurdu.

Arkadaşlarının düğününe katılan genç bir çift, yaptıkları hareketle geceye damga vurdu.

METRELERCE UZUNLUKTA BANKNOTLARI TAKTILAR

Çift, gelin ve damada takı olarak metrelerce uzunluğa erişen 200 TL'lik banknotlardan oluşan bir takı sundu. Bu gösterişli hediye, düğündeki misafirlerin büyük ilgisini çekti.

Genç çiftin dikkat çekici hamlesi, düğün merasiminin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Geleneksel takı merasimlerinden farklı bir yol izleyen çift, bu jestleriyle hem arkadaşlarının mutluluğuna ortak oldu hem de geceye farklı bir hava kattı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa Gül:

Görhüdüzlük ve hava atmak.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmra Hamed:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Limudia'nın platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. Onunla başladım ve 266.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Mudiatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Dur durak bilmiyor! Neler yapıyorsun öyle Aboubakar
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Dur durak bilmiyor! Neler yapıyorsun öyle Aboubakar
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Türkiye ona uğurlu geldi
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahürat ve dolar tepkisi

Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a olay tepki
Genoa'da 9 maçta da galibiyet alamayan Patrick Viera ile yollar ayrıldı

9 maçta da galibiyet alamayan ünlü hoca takımdan gönderildi
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

Viral olan fotoğrafa AK Partili vekilden çarpıcı paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.