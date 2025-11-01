Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Arkadaşlarının düğününe katılan genç çift, metrelerce uzunluğa erişen 200 TL'lik banknotlar taktı. Genç çift yaptıkları hareketle düğüne damga vurdu.
METRELERCE UZUNLUKTA BANKNOTLARI TAKTILAR
Çift, gelin ve damada takı olarak metrelerce uzunluğa erişen 200 TL'lik banknotlardan oluşan bir takı sundu. Bu gösterişli hediye, düğündeki misafirlerin büyük ilgisini çekti.
Genç çiftin dikkat çekici hamlesi, düğün merasiminin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Geleneksel takı merasimlerinden farklı bir yol izleyen çift, bu jestleriyle hem arkadaşlarının mutluluğuna ortak oldu hem de geceye farklı bir hava kattı.