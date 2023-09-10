Yangın Kısmen Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy köyünde çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy köyünde bulunan makide çıkan ve ardından alevlerin ormana sıçradığı yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı. Havadan müdahalenin sona erdiği yangınla ilgili kara ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cemhan ŞEN- Doğan ZELOVA/ ÇANAKKALE,