Yangın felaketinin yaşandığı Dereiçi köyü sakinleri yeni evlerine kavuştu

ARTVİN ARTVİN Artvin Yusufeli ilçesi Dereiçi Köyünde yangın felaketi nedeniyle evlerini kaybeden vatandaşlar yeni konutlarına kavuştu. Afetzedeler tatil köyünü andıran yeni konutlara alışmaya çalışıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi 170 haneli Dereiçi köyünde 17 Mart 2021 tarihinde yangın meydana gelmiş, çoğunluğu ahşap olan 42 ev, 64 ahır ve samanlık rüzgar etkisiyle yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Yangının üzerinden 3 yıl geçerken, evleri zarar gören afetzedeler için yapılan konutlar tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca evleri yananlar için konut projesi hazırlandı.

Zemin etüt ve kazı çalışmalarının ardından proje kapsamında binalar, yatay mimarili ve taş-ahşap karışımı ile inşa edildi. İnşaatı tamamlanıp, çevre düzenlemesine geçilen, 7 bloklu 42 konutun 2 ay sonra sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

"Ne böyle yangın gördün nede böyle yardım"

O günden bugüne devletimiz her türlü yanımızda diyen ve aynı zamanda yangında evi yanan Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, " O günden bugüne yapılan bunca emek yatırım vatandaşların geçici konutlarından kalıcı konutlarına kura çekerek geçirdik şu an 15 hane konutlara geçti. Tabii ki eksikler var olacaktır da, yavaş yavaş eksik görüldükçe eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Vatandaşları kalıcı konutlarında rahat ettirmeye çalışıyoruz. 42 konut var 7 bloktan oluşan 64 ahır ve samanlık var bunların da 33'ü AFAD zedelere çekildi diğerleri de çevre şehircilik üzerinden kentsel dönüşüm için çekilecek vatandaşlara hazırlandı" dedi.

Yeni evlerimize alışmaya çalışıyoruz

Bir başka afetzede Mevlut Coşan ise, " yangın sonrası evlerimi yapma sözlü verildi ve yaptılar. Mutluyum evimde oturuyorum. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Daha önceleri köy evinde oturuyorduk. Bu evler bize şehri evi gibi geliyor. Bu evlere de ayrıca alışmaya çalışıyoruz " ifadelerine yer verdi.