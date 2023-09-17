Yanan 2 dönümlük fındık bahçesi küle döndü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kaptaş bölgesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönümlük fındık bahçesi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kdz Ereğli İlçesine bağlı Kaptaş Köyüne yakın, bir fındık bahçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenen otlardan çıkan kıvılcımlar fındık tarla içinde doğru ilerlemeye başladı. Yangına müdahale ederek alevlerin ormanlık alana ulaşmasını engelleyen bahçe sahibi Ereğli'de durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin de kısa sürede köye gelerek müdahale ettiği yangında 2 dönümlük alan kül oldu.

Ormanlık alana sıçramadan Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangın, fındık bahçesinde zarara yol açtı.