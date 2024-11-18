Yalova'nın 43 günlük içme suyu kaldı

Yalova'nın su kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'lere kadar geriledi. Kentin tek içme suyu kaynağı olan barajda, 43 günlük su kaldı.

Yalova'nın içme suyu kaynağı kritik seviyelere düştü.

SU SEVİYESİ YÜZDE 20'LERE GERİLEDİ

Yeşil Körfez Su Birliğin'den alınan bilgiye göre, kentin günlük 100 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'lere geriledi.

Kasım 2023'te yapılan ölçümlerde yüzde 35 olan su seviyesi, bu yıl yağışların yeterli olmaması nedeniyle azaldı.

43 GÜNLÜK İÇME SUYU KALDI

Kentin tek içme suyu kaynağı olan barajın, 43 günlük suyunun kaldığı belirtilirken, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları noktasında uyarılarda bulunuldu.