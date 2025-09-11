Haberler

Yalova'da Ölü Yunus Kıyıya Vurdu

Güncelleme:
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş ölü bir yunus bulundu. Yunus, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ölü yunus kıyıya vurdu.

Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vurmuş ölü bir yunus fark etti. İhbarla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunus, bulunduğu yerden kaldırılıp belediye ekipleri tarafından götürüldü.

