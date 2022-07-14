Yalova'da köpekbalığı misinaya vurdu, balıkçının 'bugün ikinci' demesi daha da şaşırttı

Havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonu da açıldı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde çok sayıda vatandaş denizin tadını çıkarmaya başladı.

YALOVA DA UĞRAK NOKTALARDAN BİRİ

Yaz aylarında özellikle İstanbul ve çevresindeki vatandaşların uğrak noktalarından biri de Yalova. Tatil beldeleri ve plajlarıyla dikkat çeken Yalova'da son dönemde köpekbalığı görülme sıklığının arttığı iddia edildi.

BALIKÇININ AĞINA İKİ KEZ TAKILDI

Yalova açıklarında avlanan bir balıkçının misinasına köpekbalığı vurdu. Balığı tekneye doğru çektikten sonra videoya alan vatandaşın, 'bugün ikinci köpek balığı, Yalova'yı köpekbalıkları basmış' ifadelerini kullanması ise şaşkınlık yarattı.

YAVRU OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Diğer yandan köpekbalığının henüz yavru olduğu görüldü. Fakat sosyal medya kullanıcıları, yavruların olduğu yerde mutlaka daha büyük köpekbalıklarının da olacağına vurgu yaptı. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı.