Yalova'da Asansörde Mahsur Kalan 5 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 farklı olayda asansörlerde mahsur kalan toplam 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir binanın asansöründe mahsur kalan 3 kadını kurtardı. Ayrıca Sahil Mahallesi'nde Ziya Taşkent Caddesi'nde mahsur kalan 2 yaşlı kadın da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 farklı olayda asansörlerde mahsur kalan toplam 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir binanın asansöründe mahsur kalan 3 kadın, telefonla itfaiyeden yardım istedi. Apartmana gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri gerçekleştirdikleri çalışmayla 3 kadını mahsur kaldıkları asansörden kurtardı.
Yine Çiftlikköy ilçesinde bu kez Sahil Mahallesi Ziya Taşkent Caddesi'nde asansörde mahsur kalan 2 yaşlı kadın, da itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler 2 kişiyi daha mahsur kaldıkları asansörden kurtardı. - YALOVA