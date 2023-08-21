Yalova'da Asansörde Mahsur Kalan 5 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 farklı olayda asansörlerde mahsur kalan toplam 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir binanın asansöründe mahsur kalan 3 kadını kurtardı. Ayrıca Sahil Mahallesi'nde Ziya Taşkent Caddesi'nde mahsur kalan 2 yaşlı kadın da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.