Yakup Sabancı Safranbolu'ya Aşık

TUNAKAN YILDIRIM

Yakup Sabancı 7. müze kent doğa ve motosiklet kampına katılmak ve bayi ziyaretleri kapsamında Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi. Safranbolu'ya daha önce de gelme fırsatını bulduğunu belirten Sabancı, Safranbolu'ya aşık olduğunu söyledi.

Holdingin dışında kendi özel şirketini kurmuş olan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın kardeşi Yakup Sabancı, Safranbolu Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen 7. müze kent doğa ve motosiklet kampına katılmak ve kendi bayileri ile temas etmek için bölgeye geldi.

"SAFRANBOLU'YA AŞIĞIM"

Araç lastikleri ve bakımı ile ilgili şirketini 1990 yılında kuran ve kendi bayilerini de ziyaret eden Yakup Sabancı, "Bayimizle beraber bir işbirliğimiz var burada. Ona destek olmak için geliyoruz. Bundan 15 yıl önce gelmiştim. Her sene en az 2 kere geliyorum ve çok seviyorum. Güzel bir memleket, Türkiye'nin her yeri güzel. Çok güzel özellikler var. Aşığız, güzel bir şehir" dedi.

Yakup Sabancı, ilçeyi kuş bakışı gören Hıdırlık'ta verilen çay molasından sonra gezmeye devam etti.