Yahyalı'da sağanak ve dolu etkili oldu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki dereler taştı, araçlar güçlükle ilerledi. Kırsal mahallelerde ise meyve bahçeleri zarar gördü.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerde aniden bastıran dolu, yerini sağanağa bıraktı.
Yağış sonucu ilçe merkezindeki Cami Kebir ve Kavacık dereleri taştı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
Belediye ekipleri rögarları açarken, bazı esnaf da iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.
Kırsal mahallerde ise meyve bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Hacıbaba Lale - Yaşam