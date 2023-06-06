Yahşihan Belediyesi, Takdir Belgesi Alan Öğrencilere Bisiklet Hediye Ediyor

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, 6 dönem üst üste takdir belgesi alan öğrencilere bisiklet hediye ediyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çocukların yaz tatilinde tablet ve akıllı telefonlardan uzak durmasını sağlamak için belediye tarafından çeşitli sosyal projeler geliştiriliyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kez ilçede ikamet eden ve devlet okullarında eğitim gören öğrencilere yönelik çalışma başlatan Başkan Türkyılmaz, 6 kez takdir belgesi getiren öğrenciye bir bisiklet hediye ediyor.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak çocuklar için çeşitli sosyal etkinlikler yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yaz tatilinde çocukları dijital bağımlılıktan kurtarmak için çeşitli projeler başlattıklarını anlatan Türkyılmaz, "Projemizin çıkış noktası; ülkemiz 5 yıldır doğal afetlerle savaşıyor. İlk başta sel, orman yangınları, daha sonra pandemi, 6 Şubat'ta da büyük bir deprem. Daha sonra da biz büyüklerin seçim telaşesinden çocuk iyice eve kapandı. Kapandıktan sonra da çocuklar iyice televizyon ve tablet müptelası oldu" dedi.

6 dönem üst üste takdir belgesi alan öğrencilere de bir bisiklet hediye edeceklerini ifade eden Türkyılmaz, "Biz de Yahşihan Belediyesi olarak ilçemizde ikamet eden 6 dönem üst üste takdir belgesi alan çocuklarımıza bir bisiklet hediye edelim dedik. Buradan şimdiden çocuklarımıza hayırlı olsun diliyorum. Lütfen o kara kutulardan tablet ve televizyonlardan çıksınlar sokaklara insinler biz çocuklarla misket oynamaya hazırız. Bisiklet sürmeye hazırız. Basketbol turnuvası yapmaya hazırız. Yeter ki sahada olsunlar" diye konuştu. - KIRIKKALE