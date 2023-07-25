Yabani Kedi Yeni Doğan Bebeği Kaçırıp Ölümüne Sebep Oldu

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde, yeni doğan bir bebeği kaçıran yabani kedi, bebeği çatıdan düşürerek ölümüne sebep oldu. Baba Hasan, hayvanın sürekli evlerine geldiğini ve kediyi kovaladıklarını belirtti.