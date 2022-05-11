Bilim dünyası tedirgin! Dünya'nın sıcaklığı 5 yıl içinde 1,5 santigrat derece artacak

Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Dünya Meteoroloji Örgütü yaptığı son iklim güncellemesinde 2022 ile 2026 yılları arasındaki en az bir yılın, kayıtlara geçen en sıcak yıl olan 2016 yılının yerine geçmesi olasılığını yüzde 93 olduğunu söyledi. WMO, 1,5 santigrat derecenin geçici olarak aşılması olasılığının, sıfıra yakın olduğu 2015'ten bu yana sürekli artış gösterdiğini söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDAKİ ORAN YÜZDE 10'DAN YÜZDE 50'YE ÇIKTI

2017 ile 2021 yılları arasındaki aşım olasılığı yüzde 10 iken bu olasılık 2022-2026 döneminde yaklaşık yüzde 50'ye yükseldi. Son WMO tahminlerine göre yıllık ortalama küresel yüzeye yakın sıcaklığın 2022 ile 2026 yılları arasındaki her yıl için, sanayi öncesi seviyelere (1850-1900 yılları arasındaki ortalamaya) kıyasla 1,1 ile 1,7 santigrat derece arasında yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Xinhua / Yaşam