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Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar

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Wanda Nara, 2024 yılına veda etti ve Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ayrılık ve mahkeme süreciyle gündem olan Nara, 'Yapmadığım, söylemediğim ve anlatıldığı gibi olmadı şeylerle beni kirletmeye çalıştılar' dedi.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile yaşadığı olaylarla adı gündemden düşmeyen Wanda Nara'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

"BENİ KİRLETMEYE ÇALIŞTILAR"

2024 veda eden Nara "Yapmadığım, söylemediğim ve anlatıldığı gibi olmadı şeylerle beni kirletmeye çalıştılar, asla kimseyi kandırmadım, seçimim ne kadar zor olursa olsun her zaman önden gider ve doğruyu söylerim" dedi. İmalı sözleri dikkat çeken Nara, "2025'te hayatımın tadını çıkarmak istiyorum" dedi.

"2025'TE HAYATIMIN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM"

Sağlığımı önemsiyorum ve çocuklarımın ve etrafımdaki herkesin iyiliğini önemsiyorum ve her ayrı kadın gibi her şeyi tek başıma hallediyorum, adaletin yerini bulmasını bekliyorum. 2024 gidiyor ve bana çok daha fazla deneyim ve güç bıraktı. 2025'te hayatımın tadını çıkarmak istiyorum."

Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDiscus:

Editör Wanda Nara hayranı sanırım. Her gün haberini yapıyor. Oysa herkesin kucağına oturan bu ortalık malını kimsenin taktığı yok. Böyle ucuz kalitesiz haberler haber sitesinin imajını düşürüyor.

Yorum Beğen39
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Haber YorumlarıZübükzade:

Bu avradın yaptığı rezillikleri haber yapmayın

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Haber YorumlarıDoğan Akdemir:

wanda ismini kaldırıp motor koymak lazım

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Joker pspremleriyle temizler wanda :)

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Haber YorumlarıSer_hat:

La urispi sen zaten kirlisin.

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Haber Yorumlarıalper zerey null:

çok temiz ya ????????

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Haber YorumlarıVatansever:

H haber, bir wanda manda hayranlığı mı var sizde ? Lütfen kapatın şu motoru artık. Yoksa sizi haber okuma listesinden çıkaracağım

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