Vizyonsuzluğun nirvanası! Gelin ve damadın yaptıklarını izlerken utandık
Yurt dışında bir düğünde kaydedilen görüntü izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Konukların önünde eşine bozulmuş araç muamelesi yapan damat, getirdikleri tamir çantasındaki aletlerle sözde aracı tamir ediyormuş gibi garip hareketler sergiledi.
Farklı olmak adına yapılan düğün şovlarına bir yenisi daha eklendi. Yurt dışında kaydedilen görüntüde eşine bozulmuş araç muamelesi yapan damat, sergilediği saçma hareketlerle yok artık dedirtti.
"İYİCE SAÇMALADILAR"
Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Hayatımda bu kadar utanç verici bir şey izlemedim", "Vizyonsuzluk şaka mı?", "Allah'ım karşımıza aklı başında birini çıkar lütfen", "İyice saçmaladılar" şeklinde yorumlar yapıldı.