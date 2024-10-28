Vizyonsuzluğun nirvanası! Gelin ve damadın yaptıklarını izlerken utandık

Farklı olmak adına yapılan düğün şovlarına bir yenisi daha eklendi. Yurt dışında kaydedilen görüntüde eşine bozulmuş araç muamelesi yapan damat, sergilediği saçma hareketlerle yok artık dedirtti.

"İYİCE SAÇMALADILAR"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Hayatımda bu kadar utanç verici bir şey izlemedim", "Vizyonsuzluk şaka mı?", "Allah'ım karşımıza aklı başında birini çıkar lütfen", "İyice saçmaladılar" şeklinde yorumlar yapıldı.