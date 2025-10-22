Haberler

Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir
Afyonkarahisar'da bir vatandaş, tarlasından doğalgaz çıktığını iddia ederek alevlerin yükseldiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. "İlimizin kurtuluşu olabilir" diyerek yetkililere çağrı yapan vatandaşın videosu kısa sürede viral olurken, kullanıcılar mizah dolu yorumlar yaptı.

Afyonkarahisar'da bir vatandaş, tarlasından doğalgaz çıktığını iddia ederek çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Alevlerin yükseldiği görüntüler kısa sürede gündem olurken, videoya binlerce yorum yapıldı.

"İLİMİZİN KURTULUŞU OLABİLİR"

Kimliği henüz öğrenilemeyen vatandaş, cep telefonuyla kaydettiği videoda tarlasındaki bir noktadan alev çıktığını gösterdi. Görüntülerde, alevin toprağın altından geldiği görülürken, şahıs yetkililere seslenerek "Gelin incelemede bulunun. Bu, ilimizin kurtuluşu olabilir" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA MİZAH DOLU YORUMLAR

Kısa sürede viral olan videonun altına çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar olayı şüpheyle karşılarken, bazıları esprili paylaşımlar yaptı.

Yorumlardan bazıları şöyle:

  • Mazot dökmüş, emdirmiş, yakmış.
  • Köşeyi döndü, yarın çakma akrabalar çıkar.
  • Alev sarı renk, doğalgaz olduğunu sanmam.
  • Sızıntı olabilir.
  • Metan gazıdır.
  • Doğalgaz hattını delmedin inşallah yiğidim.

YETKİLİLERDEN İNCELEME BEKLENİYOR

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgeye doğalgaz ya da yeraltı gazı sızıntısı ihtimaline karşı uzman ekiplerin yönlendirilmesinin beklendiği öğrenildi.

Yorumlar (3)

Serkan Basar:

Süleyman:

Metin Yalcin:

