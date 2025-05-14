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Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
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Marketten 6'lı sade maden suyu alan bir vatandaş, bazı şişelerinin kapaklarının olmadığı gördü. Fotoğrafları çekip sosyal medyada paylaşan vatandaşın gönderisinin altına "Kalite kontrol uyumuş sanırım", "Hatalı seridir" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir vatandaşın marketten aldığı 6'lı sade maden suyu paketinde bazı şişelerin kapaksız çıkması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şişelerin fotoğraflarını paylaşan vatandaş, karşılaştığı duruma şaşırdığını belirtirken, gönderi kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

"KALİTE KONTROL UYUMUŞ SANIRIM"

Kullanıcılar, "Kalite kontrol uyumuş sanırım" ve "Muhtemelen üretim hatası" gibi ifadelerle tepki gösterdi. Yaşanan durum, markanın üretim süreci ve denetim mekanizmalarıyla ilgili soru işaretlerine yol açtı.

İşte vatandaşın paylaştığı o kareler;

Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Ya kardeşim üretim hatası belli, git başka koli al, saçmaladınız iyice

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

bu tarz ufak şeyler olabilir. habere konu değil bence. fakat firmanın bu durumu telafi etmesi şart.

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

olabilir

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Haber YorumlarıEnes:

Adam seni kaziklamaya dolandırmaya çalışmamış bir hata var ortada iyice sacmaladiniz

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

BEĞENEREK İÇERİM OLUR BU HATALAR ÜRETİM SÜRECİNDE

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