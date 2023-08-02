Van'da Sıcaktan Bunalanlar Müküs Çayı'nda Serinliyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, sıcak havadan bunalanlar Müküs Çayı'na girerek serinlemeye çalışıyor. Çayın soğuk suyu hem yerli halkı hem de turistleri ağırlıyor.

VAN'da, son günlerde etkisini artıran sıcak havadan bunalanlar, Bahçesaray ilçesinde, Müküs Çayı'nın soğuk suyuna girip, çevresinde piknik yaparak serinlemeye çalışıyor.

Bahçesaray ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve bir mağaradan çıkıp, Botan Çayı'na karışan Müküs Çayı'nda, hava sıcaklığının hissedilir derecede artması nedeniyle, yoğun günler yaşanıyor. Soğuk suyuyla bilinen Müküs Çayı, hem yöre halkını hem de zaman zaman il dışından gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek için ilçeye gelenler, piknik yapıp, çayın serin suyunda yüzerek serinliyor.