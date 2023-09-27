Van'da Bostaniçi Yaşam Merkezi tamamlanma aşamasında

Van İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan Bostaniçi Yaşam Merkezi, tamamlanma aşamasına geldi. Merkezde çok amaçlı atölyeler, derslikler, etüt salonları ve diğer hizmet birimleri yer alacak.

Van'da İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan Bostaniçi Yaşam Merkezi tamamlanma aşamasına geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Plan ve Proje Müdürlüğünce projelendirilen merkezde, 5 çok amaçlı atölye yer alacak.

Çocuklar ve gençlere hizmet verilecek merkezde, vatandaşların taziyelerini kabul edebilecekleri çok amaçlı salon, mescit ve mutfak da bulunacak.

Atölyelerin yanı sıra derslikler ve etüt salonlarında da mahalle sakinlerine hizmet verilecek.

Merkezin kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor.