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Valilikten İstanbul için fırtına uyarısı

Valilikten İstanbul için fırtına uyarısı
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İstanbul Valiliği, Avrupa Yakası'nda yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu. Valilik, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamayla Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurarak uyarıda bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Sultangazi, Eyüp ve Sarıyer ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat) bekleniyor.

ÇATI UÇMASI, AĞAÇ VE DİREK DEVRİLMESİNE DİKKAT

Valilik, yaşanacak fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat), Gökçeada ve Bozcaada'da zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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