Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu'da etkili olan fırtına ve karaya oturan gemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Dallı, fırtınanın neden olduğu hasarların giderilmesi için ekiplerin çalıştığını ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti.

Vali Dallı'dan Kastamonu'daki fırtına ile ilgili açıklama: 'Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanmamız yok'

Vali Dallı'dan Kastamonu'daki fırtına ile ilgili açıklama:

"Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanmamız yok"

KASTAMONU - Kastamonu'da dün itibari etkili olan fırtına ve karaya oturan gemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Hasarların gidermesi için ekiplerimiz hep birlikte çalışıyorlar. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanmamız yok" dedi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, dünden itibaren etkili olan fırtınadan etkilenen Kastamonu'nun sahil kesimindeki ilçelerinde incelemelerde bulundu. Kastamonu'nun İnebolu ilçesine de giderek karaya oturan "Kamerun bandralı 'Vamos' gemide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından yaşanan fırtına ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Dallı, yaşanan fırtına sebebiyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanın olmadığını söyledi.

"Eğer yüzdürülemeyecek durumdaysa içerisindeki yakıtlar boşaltılacak"

Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi ile ilgili incelemelerin yapılacağını ifade eden Dallı, "Dün gece yarısından itibaren devam eden hava şartları sebebiyle sahil ilçelerimizde sorunlarımız var. Özellikle Abana ilçemizde ev ve iş yerlerimizi dalgaların şiddetinden dolayı taşan sular bastı. İnebolu'da da bazı iş yerlerimizde sıkıntılar var. Limanlarımızda sıkıntılar var. Abana Limanında mendirek çok ciddi hasar aldı, İnebolu Limanında da aynı şekilde hasar var. Arkamızda gördüğünüz gemi, Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan ürün yüklemiş ve İnebolu Limanımıza gelmiş, 4 gün önce yükünü tamamen boşaltmış Hava şartları düzeldikten sonra gitmeyi beklerken, dün gece, bağlandığı yerden fırtınanın etkisi ile sürüklenmeye başlamış ve buraya kadar gelerek karaya oturmuş. İçerisinde yük yok. Fırtına dindikten sonra yüzdürülüp yüzdürülemeyeceği, herhangi bir hasar alıp almadığı tespit edilecek. Ona göre ilgili ekipler tarafından gerekli çalışma yapılacak. Şu anda müdahale imkanı yok. Eğer yüzdürülemeyecek durumdaysa içerisindeki yakıtlar boşaltılacak" dedi.

"Yollarımızda su taşmasından dolayı kapanmalar var"

Fırtınadan etkilenen ilçelerde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını kaydeden Vali Dallı, "İlçelerimizdeki su basmaları ile ilgili ekiplerimiz hasar tespiti yapacak. Vatandaşlarımızın kayıpları varsa, telafisi için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Limanlarımızdaki hasarların giderilmesi, biraz daha uzun sürecek bir prosedür. Onları da gidereceğiz. Yollarımızda su taşmasından dolayı kapanmalar var. Cide'de özellikle gece yola ciddi taşmalar vardı. Yolun Bartın istikametinde kopmalar var. O nedenle orada tek şeritten ulaşım sağlanıyor. Hasarların gidermesi için ekiplerimiz hep birlikte çalışıyorlar. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanmamız yok. Olmamasını da temenni ediyoruz" diye konuştu.

Vali Dallı, 2'si Türk, 12 personelin 2 saatlik çalışma ile kurtarıldığını ve herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığını söyledi.