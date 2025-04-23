İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Sözbilir, depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın bir kısmının kırıldığını söyledi. Prof. Dr. Tüysüz ise, daha büyük bir sarsıntının zayıf olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ahmet Ercan ise büyük İstanbul depreminin öncüsü olduğunu belirtti. Prof. Dr. Naci Görür ise "Fayın biriktirdiği stres artıyor" dedi.

İstanbul Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'ta da vatandaşları sokağa döktü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü. Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.

Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi'ne geldi. Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı. Taksim Meydanı'nda bulunan otel ve iş yerlerinde çalışanlar depremin ardından meydanda beklemeye başladı.

1 SAAT İÇİNDE 8 DEPREM

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 12.19'daki deprem: 3,9 büyüklüğünde

Saat 12.49'daki deprem: 6,2 büyüklüğünde

Saat 12.51'deki depremler: 5,9 ve 4,4 büyüklüğünde

Saat 13.01'deki deprem: 4,8 büyüklüğünde

Saat 13.02'deki depremler: 4,5 ve 4,9 büyüklüğünde

Saat 13.07'deki deprem: 3,4 büyüklüğünde gerçekleşti.

PROF. DR. SÖZBİLİR: FAYIN TÜMÜ DEĞİL BİR KISMI KIRILDI, UCUZ KURTULDUK

Depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Can veya mal kaybı yaşanabilir. Ekiplerce taramalar başlamıştır. Depremin şiddetini göz önüne aldığımızda tsunami etkisini beklemiyoruz. Artçı sarsıntıların olması iyi bir şey. Deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı. Birkaç saat sonra gelen bilgiler ışığında fayın nereden ne kadarının kırıldığını daha iyi anlayacağız. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun" dedi.

PROF. DR. TÜYSÜZ: DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, "Az önce Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu, bir öncüymüş. İzlemek gerekiyor. Daha küçük depremler olursa artçı olabilir. Şu aşamada çok net bir şey söylenemez. Dikkatli olmak gerekiyor. Bu büyüklükteki bir depremin daha büyüğünü tetikleme olasılığı zayıf. Bu depremin arkasından 5'lik bir deprem beklenebilir. 4'lük bir öncüyle başladı, 6 ile devam etti. Arkasından 5 ve daha küçük depremler olası."

AHMET ERCAN: HABERCİ DEPREM

Prof. Dr. Ahmet Ercan da, büyük İstanbul Depremi öncesi 4,5, 5, 5,5 şiddetlerinde depremlerin olacağını bu depremin o depremlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Ercan, Büyük İstanbul Depremi'nin bugünden yarına olmasını beklemediğini söyleyerek, "Ama olacak" dedi.

ÜŞÜMEZSOY: MARMARA'DA DEPREMLER BİTTİ

    20 gün önce "Silivri'de 6.0-6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir" diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise "Başka bir deprem riski yok. Marmara'da depremler bitti." ifadelerini kullandı.

    NACİ GÖRÜR: FAYIN STRESİNİ ARTIRIYOR

    Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, depreme ilişkin sosyal medya hesabından "İstanbul'da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak. Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir." şeklinde paylaşım yaptı.

    CANSIZ: BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ

    Haberler.com'a konuşan Doç. Dr. Sinan Cansız ise, "Bu 6.2'lik deprem büyük İstanbul depreminin enerjisini boşaltmadı. Bu sarsıntı büyük İstanbul depreminin öncüsü. 7.2 ya da 7.6 Arasında büyük İstanbul depremi yarın olabilir." dedi.

    Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar
    Abdullah Karlıdağ
    Abdullah Karlıdağ
    Haberler.com - Yaşam
    500

    Yorumlar (27)

    Haber YorumlarıMusty:

    ekrem e oy verenler simdiye murat kurum evlerinizi teslim etmisti deprem korkusuyla yasayip durun simdi

    Yorum Beğen94
    Yorum Beğenme234
    yanıtYanıtla
    Haber Yorumlarıdikduran adam:

    istanbulun yarısı erdoğana düşman iflah olmazlar

    Yorum Beğen27
    Yorum Beğenme90
    yanıtYanıtla
    Haber Yorumlarıdikduran adam:

    bir insana ekrem gibi birine oy veriyorsa kendi haline bırakacaksın yağmurlu havada su bile vermeyeceksin

    Yorum Beğen36
    Yorum Beğenme71
    yanıtYanıtla
    Haber YorumlarıYt ytt:

    Allah yardimcimiz olsun baska yardimcimiz yok zaten. eski binalar yıkık yapilar isler zor

    Yorum Beğen74
    Yorum Beğenme3
    yanıtYanıtla
    Haber YorumlarıOnat ÖNDER:

    Önüne gelen prof yok öyle yok böyle diyerek korku pompaliylar susmaları gerek insanları panik ve strese sokmaları iyi niyetli değil varsa araştırma sonuçlarınızı yetkililere bildirin ulu orta açıklama yaparak zaten bozuk moralimiziniyice depresyona sokmayın bıktık SİZDEN

    Yorum Beğen40
    Yorum Beğenme9
    yanıtYanıtla
    Haber YorumlarıDEMOKRAT:

    Musty bi s.git millet canının derdinde

    Yorum Beğen36
    Yorum Beğenme5
    yanıtYanıtla
    Haber YorumlarıMevlüt:

    Reisin hayalî olan sağlam zemin üzerine yapılmış kanal İstanbul un yapması gerekiyor

    Yorum Beğen5
    Yorum Beğenme31
    yanıtYanıtla
    Haber Yorumlarısade vatandaş:

    burada yıllardır tek bir bilim adamının sözü bana mantıklı geliyor oda şener üşümezsoy deprem değil çürük, uygunsuz şekilde uygunsuz yere yapılan binalar öldürür ben sakin olup ilk andan itibaren yeri zamanı belli olmadığı için evi kontrol edip oturmaya devam ediyorum bilimin verdiği bilgiler ışığında başka bir şekilde hareket etmek bana anlamsız geliyor

    Yorum Beğen21
    Yorum Beğenme0
    yanıtYanıtla
    Haber YorumlarıOğuz Kağan:

    Üsümezsoy artçıların şu an için mi bittiğini söylüyor. Diğer uzmanlar Çok farklı konuşuyor

    Yorum Beğen17
    Yorum Beğenme1
    yanıtYanıtla
    Haber YorumlarıMevlüt:

    Her türlü şeyin uzmanları nedense hep en kötüyü söyler. Kendine güvenemediklerinden en kötüyü söylüyorlar ki kötü bir şey olursa ben dedim ayağı yapacaklar

    Yorum Beğen12
    Yorum Beğenme1
    yanıtYanıtla
    Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    title
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.