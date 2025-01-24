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Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

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Kanser yüzünden 31 Temmuz 2024 tarihinde aramızdan ayrılan usta sanatçı Genco Erkal'ın vefatından aylar sonra ortaya çıkan mezarının içler acısı hali dikkat çekti.

Usta sanatçı Genco Erkal kan kanseri hastalığıyla mücadelesini 31 Temmuz 2024 tarihinde 86 yaşında kaybetmişti. Vefatıyla sevenlerini üzüntüye boğan usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

MEZARIYLA GÜNDEM OLDU

Son yolculuğunda sanat ve siyaset camiasından çok sayıda ismin yalnız bırakmadığı Genco Erkal'ın vefatından 6 ay sonra mezarının son hali gündeme geldi.

Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

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Habertürk'te yer alan habere göre, Erkal'ın mezarının ilgisiz kaldığı ve yağmurlarla yumuşayan toprağın kaydığı görüldü.

Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıSer_hat:

Mezar toprağı yaklaşık 6 ay 1 yıl içinde oturur.mezar hemen yapılmaz.toprak oturduktan sonra mermer ya da betonla yapılır.Aksi halde mermer çatlar...

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Haber YorumlarıİLK SAV:

Yahu öyle bir haber yapıyorsunuz ki insanları galeyana getiriyorsunuz. Öldükten sonra mezarını altından yapsanız ne olacak? Tarihte çok ünlü çok soylu çok zengin olan birçok kişinin mezar yeri bile bilinmiyor. Zaten birkaç sene içinde insan bedeni çürüyor Sevdiklerimize hayatta iken değer vermek gerekir. Ölene tek yapılacak inanıyorsanız Fatiha okumaktır.

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

Fazla mağrur kanma eyyy insan oğlu sonun bu işte

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

mezarın kıymeti yok. iman ve salih amel gerek insana. bakın , genco erkal örneğine. inkar ediyordu bildiğim kadarıyla. şimdi her mefta gibi veriyordur hesabı. haa bunu dedim diye heemmmen linçlemeye kalkacak vatandaş! unutma, sen de inanmıyorsan sen de gireceksin o kabre. o zaman göreceksin neyin ne olduğunu.

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Haber Yorumlarıoğuz:

ne farkede'ki öldükten sonra mezar olsa ne yazar olmasa ne yazar

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Mezar bir yıl sonra yaptırılıyor ki

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Kolpacı sitenin dandik haberi bu kadar olur

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Bişey olmaz artık Toprak altında

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

öldükten sonra toprağa verilmiş bedenin önemi yok kul millet yetim hakkı yiyip halkı birbirine düşürüp devletin milletin malını israf edip çalıp çırpıp eşe dosta yandaşa peşkeş çekip bunlara arka çıkmışsan isterse binlerce kişilik koruma ordun olsun öte yanda kurtuluşun yok mahşer günü onlar kendi paçalarını kurtarmaya çalışacak Allah cc. herkese salih amelle gitmek nasip ihsan etsin ...olmayanların vay haline

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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Dinimizde mezar taşı yaptırılması yoktur. Taşı putlaştırmayın lütfen. Allah rahmet eylesin. Ölmüşlerimizin ruhu için El Fatiha.

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