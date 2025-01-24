Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti
Kanser yüzünden 31 Temmuz 2024 tarihinde aramızdan ayrılan usta sanatçı Genco Erkal'ın vefatından aylar sonra ortaya çıkan mezarının içler acısı hali dikkat çekti.
Usta sanatçı Genco Erkal kan kanseri hastalığıyla mücadelesini 31 Temmuz 2024 tarihinde 86 yaşında kaybetmişti. Vefatıyla sevenlerini üzüntüye boğan usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
MEZARIYLA GÜNDEM OLDU
Son yolculuğunda sanat ve siyaset camiasından çok sayıda ismin yalnız bırakmadığı Genco Erkal'ın vefatından 6 ay sonra mezarının son hali gündeme geldi.
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Habertürk'te yer alan habere göre, Erkal'ın mezarının ilgisiz kaldığı ve yağmurlarla yumuşayan toprağın kaydığı görüldü.