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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü

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İstanbul Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda 3 gün önce meydana gelen aksaklığın giderilmesiyle 72 saat süren ulaşım krizi sona erdi.

Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'nda üç gün önce meydana gelen aksaklığın giderilmesiyle seferler 72 saat sonra normale döndü.

ÖNCE TEKNİK ARIZA OLARAK AÇIKLANMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, önceki gün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem 72 saat sonra çözülebildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam

Samandıra İstanbul Üsküdar Ulaşım Teknoloji Yaşam Haberler

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