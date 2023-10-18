Üsküdar'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç ve bir TOMA karıştı. Kazada bir kişi yaralandı ve Şile Otoyolu Altunizade istikametinde trafik durdu.

ÜSKÜDAR'da 13 aracın ve bir TOMA'nın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Şile Otoyolu Altunizade istikametinde trafik durdu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Üsküdar yönünde seyir halinde olan ve freni tutmadığı öne sürülen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) önünde bulunan araca çarparak durabildi. Arkadan bazı araçlarda kaza yapan araçlara çarptı. 11 araç, 1 TOMA ve 2 motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle, Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde yol ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.