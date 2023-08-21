Üsküdar'da Metrobüs Arızası Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Oluştu

Üsküdar'da Söğütlüçeşme istikametine seyreden bir metrobüs, Altunizade durağında arızalandı ve yolunda araç kuyruğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri arızayı gidermek için çalışma başlattı.