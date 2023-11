Üsküdar'da freni patlayan beton mikseri 7 aracı ezdi. Frenin patladığını anlayan şoför ise araçtan atlayarak kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar Küçüksu Mahallesi Eserli Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 KM 7020 plakalı Kadir Ekşi hakimiyetindeki beton mikserinin freni patladı. Sokağa girmek için manevra yapan Ekşi, frenlerin patladığını fark etti. Durumu fark eden şoför Kadir Ekşi, araçtan atlayarak kurtuldu. Park halindeki araçlara çarparak sürükleyen mikser 7 aracı ezdi. Ardından beton mikser ağaca çarparak durabildi. Kazada herhangi can kaybı veya yaralanma olmadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Araba gidince ben de kendimi aşağıya attım"

Kaza anını anlatan beton mikseri şoförü Kadir ekşi, "Ben tam çıkıyordum, araba gidince ben de kendimi aşağıya attım. Allah'a şükür verilmiş sadakamız varmış, sağlık ocağının yanında bir tane insanın olmamasına da şükür. Frenler tutmadı, kayma yok. Karlı havada kayar ama yağmurlu havada kaymaz. Frenler tutmadığı için araba doluydu, sonra facia bu. Çok şükür ki kimsenin canına zarar gelmedi. Bunlar hurda, demir sonuçta" dedi.

"Freni patlıyor ve atlayarak iniyor, bütün araçları önüne alıyor"

Kaza anında aracı zarar gören Büşra Karaçam, "Freni patlıyor ve atlayarak iniyor, bütün araçları önüne alıyor. Çok şükür bir can kaybı yok. Ama ciddi bir mal kaybı var. Can kaybı da olabilirdi burada araç tamir edilen yer var. Çok üzücü, çok korkunç. Araçların kayıpları çok fazla. Can kaybının olmaması bizi mutlu ediyor. Araçların hasarları giderilir bizlere bir şey olmadı. Araçların hepsi park halindeydi normalde burası insan kaynıyor. Aracın altında olabilirlerdi ama iyi ki diyorum" dedi. - İSTANBUL