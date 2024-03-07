Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro hattında meydana gelen arıza sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmeye çalışan onlarca vatandaşa zor anlar yaşattı. İstasyonlarda yoğunluk oluşması üzerine turnikelerin önüne bant çekilirken, güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen vatandaşları otobüslere yönlendirdi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada yaklaşık 1 saat süren arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı aktarıldı.
M5 Üsküdar- Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu. Yaklaşık 1 saat süren arıza nedeniyle durak ve istasyonlarda yoğunluk yaşanırken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı ifade edildi.
TURNİKELERİN ÖNÜNE BANT ÇEKİLDİ
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında oluşan teknik arıza sebebiyle seferlerin durdurulması metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi.
YOLCULAR OTOBÜSLERE YÖNLENDİRİLDİ
Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirirken,yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.
METRO İSTANBUL: SEFERLER YENİDEN BAŞLADI
Yaklaşık 1 saat süren teknik arıza İstanbul'da hayatı felç ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı aktarıldı.