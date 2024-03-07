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Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu

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M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro hattında meydana gelen arıza sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmeye çalışan onlarca vatandaşa zor anlar yaşattı. İstasyonlarda yoğunluk oluşması üzerine turnikelerin önüne bant çekilirken, güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen vatandaşları otobüslere yönlendirdi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada yaklaşık 1 saat süren arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı aktarıldı.

M5 Üsküdar- Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu. Yaklaşık 1 saat süren arıza nedeniyle durak ve istasyonlarda yoğunluk yaşanırken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı ifade edildi.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu

TURNİKELERİN ÖNÜNE BANT ÇEKİLDİ

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında oluşan teknik arıza sebebiyle seferlerin durdurulması metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu

YOLCULAR OTOBÜSLERE YÖNLENDİRİLDİ

Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirirken,yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu

METRO İSTANBUL: SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

Yaklaşık 1 saat süren teknik arıza İstanbul'da hayatı felç ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı aktarıldı.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (6)

Arda Yıldız:

Hala İmamoğlu diyenler varmı? yahu kurulu düzüni yönetemedi. İmamoğlu tekrar seçilirse önümüzdeki 5 yıl daha berbat olacak. Aklınızı başınıza alın.

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ALEYNA AKAN:

Dolar altın fırladı önlem alan yok. Bi metro bozuldu haber ediliyor. Benim şehrimde her hafta bozuluyor bu normal birşey. Bir kutu civatadir sonucta

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Bilir Kişi:

Zihniyete bak, normal bir şey diyor... Alışmışlar hizmetsizliğe. Şehri de kesin izmir dir hiç şaşmaz :)

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Haydar :

Ekrem Başkanın Bakım yaptırmadığı metro hatları, otobüsler birer birer yolda kalıyor. Yapraklar Alkışlıyor , her şey daha güzel oldu.

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Mabu Mabu:

Seçime kadar bozun bakalım istediğiniz kadar uğraşın sizin gerçek yüzünüz gördük allah bu memleketi sizden tez elden alır inş.

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Serkan Özcan:

Seçim öncesi bu haberlerin artması sanki normal zamanda bunlar yaşanmıyor amaç belli kara gitsin zamanında alınan metroların arıza yapması kadar doğal ne olabilir. Hatta makina bu arızalanır

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