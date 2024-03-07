Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu

M5 Üsküdar- Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu. Yaklaşık 1 saat süren arıza nedeniyle durak ve istasyonlarda yoğunluk yaşanırken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı ifade edildi.

TURNİKELERİN ÖNÜNE BANT ÇEKİLDİ

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında oluşan teknik arıza sebebiyle seferlerin durdurulması metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi.

YOLCULAR OTOBÜSLERE YÖNLENDİRİLDİ

Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirirken,yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

METRO İSTANBUL: SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

Yaklaşık 1 saat süren teknik arıza İstanbul'da hayatı felç ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı aktarıldı.