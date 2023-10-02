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Uşak'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.